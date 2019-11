Aggressione in strada, ferita una 26enne. Troppo alcol, una ragazzina in codice rosso all’ospedale, in Brianza.

Aggressione in strada

La lunga notte dei soccorritori brianzoli è iniziata con un’aggressione consumata in strada a Concorezzo. L’allarme è scattato pochi minuti prima delle due di notte: due ambulanze e i Carabinieri si sono diretti sul posto per verificare le condizioni della vittima, una 26enne e per tentare di ricostruire l’accaduto.

Le condizioni della giovane sono sembrate abbastanza critiche, tanto da dover predisporre il trasferimento al Pronto soccorso dell’ospedale di Vimercate.

Foto d’archivio