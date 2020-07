Agricoltore muore travolto da un trattore. Il conducente del mezzo stava facendo manovra e non si è accorto della presenza della vittima.

Agricoltore muore travolto da un trattore

Tragedia nei campi vicino ad Alessandria. Un uomo di 61 anni è morto questa l’altra dopo essere stato investito da un trattore. Come riporta Prima Alessandria, la tragedia è avvenuta a Casina Brezzi di Strada Grilla: la persona che era alla guida del mezzo ha avviato una manovra senza accorgersi della presenza della vittima. Il personale del 118 giunto sul posto non ha potuto far altro che constatarne il decesso. In corso le indagini per definire la dinamica dell’incidente, e se vi siano delle responsabilità. Un’analoga tragedia era avvenuta solo pochi mesi fa nel Cuneese.

Foto d’archivio

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE