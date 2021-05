Allerta maltempo: a Coggiola chiuso il ponte Bozzalla. Previste forti piogge, la Provincia decide di chiudere il passaggio sul Sessera, non ancora consolidato.

E’ stato chiuso per precauzione il ponte Bozzalla tra Coggiola e Portula. Si tratta di una misura precauzionale assunta a seguito dell’allerta arancione annunciata dall’Arpa Piemonte per la giornata di domani, quando sono previste forti piogge.

I lavori da fare al ponte

Come è noto, il ponte Bozzalla necessita di interventi di consolidamento delle strutture portanti. Il problema è venuto alla luce durante i lavori per sistemare l’alveo del Sessera e lo scolmatore dopo la piena di inizio ottobre. Al momento però i lavori per consolidare il ponte non sono ancora iniziati, per cui si è preferito chiudere il ponte al transito.

Modificate le corse dei pullman

Sono modificate anche le corse dei pullman, che attraverseranno il Sessera usando il ponte Tonella a Pray: finché resta l’allerta arancione vengono quindi soppresse le fermate all’interno di Coggiola. Qui tutte le informazioni.