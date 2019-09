Auto senza targa trovata lungo la Sesia

Auto senza targa e semidistrutta abbandonata vicino al fiume a Carpignano.

Auto senza targa

Vetri rotti e senza targa. È stata trovata così un’auto abbandonata a pochi metri dalla Sesia. Due biker nei giorni scorsi si sono avventurati lungo il tracciato che da Romagnano arriva fino a Carpignano e proprio a poche decine di metri dal fiume hanno notato una Fiat Stilo completamente distrutta. La vettura infatti aveva i vetri rotti, senza copri cerchioni, l’autoradio sradicato, inoltre era senza targa.

L’abbandono

Si tratta comunque di un modello abbastanza recente. Difficile dire da quanto tempo la vettura sia stata abbandonata in una zona che in estate viene frequentata anche da bagnanti. Sono stati comunque avvisati i vigili urbani di Carpignano Sesia che hanno già avviato tutte le verifiche del caso per risalire al proprietario.