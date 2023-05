Avete visto Enrico? Da un mese e mezzo è scomparso. Ormai è trascorso un mese e mezzo dall’improvvisa scomparsa di Enrico Cominato, ma il fratello Valerio è determinato a continuare a cercare.

Dalla Sicilia, dove lavora e vive insieme alla propria famiglia, ha voluto lanciare un nuovo appello per invitare chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti.

«Mio fratello è scomparso lo scorso 31 marzo – racconta – l’ultimo avvistamento certo è stato ad Oropa, poi soltanto segnalazioni che però non hanno purtroppo portato a rintracciarlo. Era poi stato avvistato anche a Cossato, ma alla fine si era rivelata una falsa pista».

Appello anche in tv

La famiglia del giovane biellese nelle scorse settimane si è rivolta anche alla trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”, ma finora nemmeno questo tentativo ha dato risultati.

«Quando ne abbiamo denunciato la scomparsa – spiega Valerio -, c’è stata una vera e propria mobilitazione da parte di autorità e forze dell’ordine. E’ stato fatto tutto il possibile, purtroppo però non siamo arrivati a nulla. Il nostro timore è che con il passare del tempo anche le persone siano meno attente, quindi ci tengo a dare un segnale affinché chiunque lo veda lo comunichi immediatamente al 112».

Dove potrebbe essere?

A complicare le ricerche c’è anche un dettaglio non di poco conto: Enrico potrebbe essersi allontanato dal Biellese. Di fatto potrebbe tranquillamente avere preso un treno ed essersi diretto in qualche grande città, tipo Torino o Milano.

«Il problema – conferma il fratello – è che non abbiamo piste. Potrebbe essere ovunque. Non posso nemmeno escludere che non sia pienamente presente a se stesso e che magari in questo momento stia vivendo in strada in qualche metropoli».

