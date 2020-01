Bimba di due mesi morta schiacciata dalla mamma: tragedia nel campo rom. C’è il forte sospetto che la donna abbia involontariamente tolto il respiro alla piccola mentre dormivano insieme nel lettone.

Bimba di due mesi morta schiacciata dalla mamma

Una bimba di soli due mesi è morta in una baracca del campo nomadi di via Germagnano a Torino. L’ipotesi più probabile è che si stata schiacciata involontariamente della mamma che dormiva con lei. Quando sono arrivati i soccorsi, per la piccola non c’era più nulla da fare. In un primo momento si era pensato si trattasse di sindrome della morte in culla. L’altro giorno però dopo l’autopsia disposta dalla procura si è aperta l’ipotesi che la piccola sia morta perché la mamma le aveva involontariamente tolto il respiro.

Foto d’archivio