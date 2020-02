Bimba morta a 17 mesi, dimessa quattro volte dal Pronto soccorso di Aosta

Bimba morta a 17 mesi, per quattro volte di fila era stata dimessa dal Pronto soccorso.

Sembrava una influenza e così i medici del Pronto soccorso del Bearegaurd di Aosta avevano dimesso la piccola Valentina di 17 mesi, questo per ben quattro volte nonostante la preoccupazione dei genitori. La bimba aveva tosse e febbre. Il 17 febbraio la situazione si è aggravata e i genitori a notte fonda l’hanno riportata in ospedale. La bimba è stata portata all’ospedale Parini e in elicotero al Regina Margherita di Torino. Le sue condizioni cliniche erano disperate ed è morta. La procura di Aosta ha aperto una inchiesta.

