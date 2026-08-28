Trattore si ribalta a Lessona, conducente esce illeso dall’incidente

Un trattore si è ribaltato ieri mattina, giovedì 27 agosto, nel territorio comunale di Lessona. L’incidente autonomo è avvenuto intorno alle 7 e ha richiesto l’intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine. Il conducente del mezzo agricolo non ha riportato conseguenze nell’impatto.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire le cause che hanno portato il veicolo a rovesciarsi. Non risultano coinvolti altri mezzi o persone. I carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari sul luogo dell’incidente e si sono occupati anche della gestione della circolazione durante le operazioni.

Vigili del fuoco al lavoro sul mezzo

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Biella e Cossato. Una volta raggiunto il trattore ribaltato, gli operatori hanno provveduto a rendere sicuro il veicolo e la zona circostante, così da evitare ulteriori situazioni di pericolo.

Particolare attenzione è stata dedicata alla perdita di liquidi e carburante provocata dal ribaltamento. I vigili del fuoco hanno verificato la situazione e adottato le misure necessarie per limitare la dispersione delle sostanze fuoriuscite dal mezzo agricolo.

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Accertamenti sulla dinamica

L’episodio si è quindi concluso senza feriti, nonostante la dinamica potenzialmente pericolosa. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza hanno interessato l’area nelle ore successive all’incidente, mentre venivano completate le verifiche sul trattore.

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