CronacaFuori zona
Trattore si ribalta a Lessona, conducente esce illeso dall’incidente
Il mezzo agricolo è finito su un fianco ieri mattina. Intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e contenere le perdite.
Un trattore si è ribaltato ieri mattina, giovedì 27 agosto, nel territorio comunale di Lessona. L’incidente autonomo è avvenuto intorno alle 7 e ha richiesto l’intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine. Il conducente del mezzo agricolo non ha riportato conseguenze nell’impatto.
Sono in corso gli accertamenti per ricostruire le cause che hanno portato il veicolo a rovesciarsi. Non risultano coinvolti altri mezzi o persone. I carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari sul luogo dell’incidente e si sono occupati anche della gestione della circolazione durante le operazioni.
Vigili del fuoco al lavoro sul mezzo
Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Biella e Cossato. Una volta raggiunto il trattore ribaltato, gli operatori hanno provveduto a rendere sicuro il veicolo e la zona circostante, così da evitare ulteriori situazioni di pericolo.
Particolare attenzione è stata dedicata alla perdita di liquidi e carburante provocata dal ribaltamento. I vigili del fuoco hanno verificato la situazione e adottato le misure necessarie per limitare la dispersione delle sostanze fuoriuscite dal mezzo agricolo.
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Accertamenti sulla dinamica
L’episodio si è quindi concluso senza feriti, nonostante la dinamica potenzialmente pericolosa. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza hanno interessato l’area nelle ore successive all’incidente, mentre venivano completate le verifiche sul trattore.
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