Blitz armato in un supermercato novarese: fermato un 42enne. La vicenda è accaduta a Invorio.

Blitz armato in un supermercato novarese

Un malvivente di 42enne è entrato in un esercizio commerciale di Invorio con volto coperto e pistola. Si è avvicinato alla cassa intimando la responsabile della postazione di dargli i soldi. Lei spaventata si è alzata ed è fuggita. Il ladro è rimasto spiazzato dalla reazione della donna e così è fuggito.

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Ma l’intervento dei carabinieri di Gattivo-Veruno e dell’Arma di Arona, che hanno valutato anche le immagini del sistema di videosorveglianza oltre a vagliare le testimonianze raccolte, ha permesso di rintracciare il 42enne.

Foto archivio

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