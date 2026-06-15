Furto nella chiesa di Biandrate, rubati crocifisso e gioielli

Un furto sacrilego è stato compiuto qualche notte fa nella chiesa parrocchiale di Biandrate, nel Novarese, dove almeno tre persone con il volto coperto sono entrate nello scurolo di San Sereno e hanno colpito l’urna che custodisce il santo. I ladri hanno infranto il vetro e si sono impossessati di un crocefisso dorato e di diversi anelli.

Il bottino iniziale non è bastato ai malviventi, che hanno poi rivolto l’attenzione alla statua della Madonna del rosario. Dal capo della statua è stata rimossa la corona, un altro oggetto di valore religioso e affettivo per la comunità. Dopo il furto, il gruppo è uscito ripercorrendo la scala interna che collega la casa parrocchiale allo scurolo.

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Indagini affidate ai carabinieri

Le indagini sono in corso per identificare i responsabili del colpo. Le telecamere presenti nella chiesa non hanno restituito elementi decisivi, mentre qualche dettaglio utile è emerso dagli impianti di videosorveglianza del vicino centro sportivo. I filmati sono ora al vaglio dei carabinieri.

La casa parrocchiale è dotata di antifurto, anche perché il parroco don Mario Allolio vive nella vicina Vicolungo. La chiesa di Biandrate era già stata presa di mira nell’agosto 2014, quando un uomo aveva rubato preziosi legati a San Sereno. In quel caso il responsabile era stato individuato e fermato dai carabinieri nel Cuneese.

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