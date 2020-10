Borgosesia scoperchiato tetto di una palazzina Atc

Borgosesia scoperchiato il tetto di un edificio in via Galloppini.

Non solo la pioggia: anche il vento ha contribuito a fare danni. Nelle prime ore di sabato, in molte strade restavano i segni dell’ondata di maltempo. E se diversi tetti di case hanno avuto necessità di riparazioni e manutenzione, a Borgosesia è saltata buona parte della copertura di una palazzina Atc. E’ una delle case di via Galloppini. I danni sono circoscritti al tetto, e non si è reso necessario evacuare gli inquilini. Svolto un sopralluogo da parte dei responsabili dell’Agenzia territoriale, in settimana sono previsti i lavori di ricostruzione.

