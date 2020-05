Cadavere di una donna recuperato nel fiume. Il corpo visto da un passante. Partite le indagini per capire se si tratta di un incidente o di un gesto volontario.

Il cadavere di una donna è stato recuperato nel fiume Dora a Torino. E’ accaduto all’altezza del ponte Emanuele FIliberto. Lo riportano i colleghi di Prima Chivasso. E’ accaduto nella mattinata di ieri: l’allarme è arrivato da parte di un passante che ha scorto il corpo e ha contattata il 112. L’intervento di recupero è stato effettuato dai vigili del fuoco. La Polizia sta effettuando le indagini per comprendere le cause della morte della donna. Non si esclude la possibilità di un suicidio.

Foto d’archivio

