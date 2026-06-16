Cane preso a martellate: intervento dei carabinieri

Un cane è stato colpito con un martello in un piccolo comune del Biellese. L’episodio è avvenuto nelle scorse ore e ha richiesto l’intervento dei carabinieri, chiamati dopo la segnalazione di alcuni residenti della zona.

A preoccupare i vicini sono stati i rumori provenienti dall’abitazione e i lamenti dell’animale. La richiesta di aiuto ha permesso di attivare rapidamente i soccorsi e di far arrivare sul posto i militari della stazione competente per verificare quanto stava accadendo.

L’intervento dei carabinieri

Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha aggredito il proprio cane usando un martello. Le cause del gesto sono ancora in fase di accertamento, ma la scena si è presentata da subito molto delicata per chi è intervenuto.

All’arrivo dei carabinieri, la situazione si è fatta ancora più tesa. L’uomo ha rifiutato di collaborare e ha reagito con minacce e insulti nei confronti dei militari, rendendo necessario un intervento di contenimento per evitare ulteriori conseguenze.

L’uomo portato in ospedale

Vista la forte agitazione dell’uomo, è stato richiesto anche l’intervento del personale sanitario del 118. Dopo essere stato bloccato e messo in sicurezza, è stato accompagnato in ambulanza all’ospedale più vicino.

Il ricovero è avvenuto nel reparto di psichiatria, dove l’uomo è stato sottoposto agli accertamenti necessari. Lo riporta La Provincia di Biella.

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