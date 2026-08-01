Ventotto scout dispersi durante l’escursione in montagna, la salvezza arriva dal cielo

Ventotto scout sono stati recuperati nelle Valli di Lanzo, nel Torinese, dopo essersi trovati in difficoltà durante un’escursione in montagna. L’allarme ha fatto scattare una complessa operazione di soccorso che ha coinvolto i vigili del fuoco e l’elicottero, decisivo per raggiungere rapidamente l’area impervia e riportare tutti in salvo.

L’intervento si è concluso senza conseguenze per i ragazzi, che sono stati individuati e recuperati in sicurezza. La rapidità della macchina dei soccorsi ha evitato che la situazione potesse aggravarsi, consentendo di riportare il gruppo a valle in tempi contenuti.

L’escursione e quattro ragazzi fuori strada

L’altro giorno era in programma una camminata alle cascate del Colombin. Il gruppo (28 bambini e 7 adulti) era partito e aveva camminato fino allo stop per il pranzo al sacco. Ma poi si è ritrovato completamente fuori strada, e non c’è stato più verso di orientarsi.

A quel punto, constatato che si riusciva a venire fuori dall’impasse, sono stati attivati i soccorsi attraverso il numero unico 112. Per trasportare a valle tutti i dispersi sono stati necessarui ben quattro giri dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco.

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Il ruolo decisivo dell’elicottero

Le caratteristiche del territorio hanno reso indispensabile il supporto del mezzo aereo, utilizzato per localizzare e recuperare gli scout. Così come accaduto innumerevoli altre volte, l’elicottero ha rappresentato la soluzione più efficace quando i sentieri sono difficilmente raggiungibili dalle squadre di terra.

Alle operazioni hanno preso parte anche gli operatori specializzati nel soccorso in ambiente montano, che hanno coordinato le attività garantendo un recupero rapido e in totale sicurezza. La collaborazione tra le diverse componenti del sistema di emergenza ha permesso di concludere positivamente l’intervento.

Foto d’archivio

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