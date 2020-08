Cucina come film horror: titolare del ristorante denunciato e multato. Sequestrati 50 chili di alimenti mal conservati e senza etichettatura.

Cucina come film horror: titolare del ristorante denunciato e multato

L’altro giorno polizia e ispettori Asl hanno effettuato alcuni controlli in un ristorante asiatico a Torino. Come riporta Prima Torino, nella cucina sono stati trovati due congelatori stipati di alimenti privi di etichettatura e in cattivo stato di conservazione. Numerose confezioni di carne di bovino, maiale, pollo, pesce e zampe di gallina erano ricoperte di ghiaccio, alcune contenute in buste non idonee al loro mantenimento, altre prive di involucro e direttamente esposte al contatto con le pareti del macchinario. Nelle celle frigorifere posizionate nella zona di preparazione del sushi, il personale della Asl veterinaria ha anche riscontrato la presenza di pesce e prodotti di vario tipo mal conservati, a causa della temperatura impostata nel sistema di refrigerazione, oltre alla scarsa igiene presente al loro interno.

Sequestrati 50 chili di alimenti

Al termine degli accertamenti, sono stati sequestrati circa 50 chili di alimenti, tra cui circa 29 chili di prodotti congelati e 21 chili tra quelli sistemati nelle celle frigorifere. Dopo aver riscontrato diverse anomalie come la mancata esposizione della licenza di somministrazione, la presenza di due congelatori senza termometro a lettura esterna e la mancata tracciabilità dei prodotti, il titolare dell’esercizio è stato sanzionato per 3400 euro. L’esercente, un cittadino cinese di 44 anni, è stato anche denunciato per la cattiva conservazione del cibo.

