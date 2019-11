Daniele Saporito ucciso con un colpo di pistola dal fratello

Daniele Saporito è la vittima dell’omicidio avvenuto ieri mattina a Novara. A ucciderlo il fratello Rosario.

Daniele Saporito era arrivato da poco a casa dei genitori a Novara dalla Sardegna dove lavora, insieme a lui aveva portato uno dei figli. Ieri sembrava una giornata tranquilla. In casa c’era la mamma, la sorella e il fratello Rosario. E’ stato quest’ultimo a presentarsi nella stanza in cui era Daniele con il figlio e iniziare una discussione. Daniele ha detto al bambino di lasciarli un attimo da soli perchè doveva parlare con lo zio. Sono passati pochi istanti ed è stato sentito un colpo di pistol sparato da Rosario verso il fratello. Daniele Saporito è morto quasi subito, il fratello Rosario invece si è dato alla fuga. Soltanto ieri verso le 17 si è presentato ai carabinieri. Tante ancora le questioni da chiarire. Prima di tutto il movente, tra i due fratelli non sembra ci fossero frizioni.

Daniele Saporito lavorava da anni come pizzaiolo in Sardegna, nella zona di Alghero. Era tornato a casa dopo la fine della stagione turistica, come faceva tutti gli anni.