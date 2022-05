Gatto nel motore del furgone salvato dai vigili del fuoco.

Intervento insolito ieri per i viigli del fuoco di Novara. Una squadra è intervenuta in corso Triete per il salvataggio di un animale. Il proprietario di un furgone aveva chiesto aiuto dopo aver visto un gattino infilarsi nel vano motore. L’intervento dei vigili del fuoco ha portato alla ricerca e al recupero dell’animale, che risultava incastrato e ferito. E’ stato affidato al gattile sanitario di Novara.

