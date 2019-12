Giallo a Gattinara. Luca Zanini, l’ultimo messaggio alla sorella: “Sto arrivando”. Ancora senza esito l’appello per il 32enne: il caso raccolto e rilanciato anche da “Chi l’ha visto?”

Ancora nessuna notizia di Luca Zanini, il 32enne di Gattinara che non dà più notizie di sé dallo scorso giovedì 28 novembre. Da circa un anno e mezzo Luca ha la residenza ad Abbiategrasso ma il domicilio a Corbetta. Quella mattina aveva un appuntamento in un’agenzia immobiliare assieme alla sorella. A lei aveva inviato un messaggio: “Sto arrivando”. Ma nessuno lo ha più visto. Tra l’altro, il telefono cellulare è stato ritrovato nel suo alloggio, spento con la Sim inserita. Pare che sia uscito in bicicletta.

Vive da solo e non è fidanzato

Luca non ha tatuaggi, orecchini o piercing. Non ha malattie fisiche o mentali e non prende farmaci salvavita. Non è sposato e non convive con nessuno. Non ha neppure la fidanzata. Abitava in Lombardia da poco e quindi non conosce molte persone e non fa parte di associazioni. Luca ha perso la mamma quando era un bambino, mentre il padre è deceduto un paio di anni fa. Chi avesse notizie può contattare la sorella al numero 347.674.1131.