Grignasco, automobilista distratto tampona auto: pedoni illesi. Incidente sabato mattina poco dopo la rotatoria vicino al campo santo di Grignasco.

Grignasco, automobilista distratto provoca incidente

L’altra mattina si è verificato un incidente su via IV novembre, poco dopo la rotonda tra il distributore di carburante e l’ingresso del cimitero. Una Golf grigia ha oltrepassato la rotatoria e invece id rallentare come ha fatto il Pick up che la precedeva, ha proseguito normalmente la sua corsa. Il mezzo che era davanti alla Golf nel contempo si era fermato per far attraversare i pedoni sulle strisce. Probabilmente una semplice distrazione da parte di chi era al volante del veicolo di colore grigio ha provocato lo schianto.



L’urto è stato immediato. Danni ingenti per la Golf, contenuti per l’altro mezzo. Gli automobilisti non hanno riportato ferite ed in salvo sono stati anche i pedoni. Spavento a parte, non è stato richiesto neppure l’intervento del 118.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Grignasco.

