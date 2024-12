Incidente alla vigilia, muore a soli 31 anni il giorno di Natale. Il giovane si è schiantato contro un muretto mentre era alla guida della sua auto.

Incidente alla vigilia, muore a soli 31 anni il giorno di Natale

Con la sua Mercedes è uscito di strada e si è schiantato contro un muro. Un urto terribile che ha distrutto l’auto e lasciato il conducente in condizioni disperate: estratto dalle lamiere ancora in vita, il suo cuore si è fermato poche ore dopo il ricovero al Cto.

La tragedia è accaduta tra la vigilia e il giorno di Natale a Villar Pellice, nel Torinese. La vittima si chiamava Daniele Varoli, abitava a Villar Pellice e aveva solo 31 anni.

Il drammtico incidente

Come accennato, la sera prima di Natale. poco dopo le 20, stata viaggiando con la sua vettura quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo, finendo contro un muretto. Al momento non si sa che cosa possa esserci all’origine dell’incidente: un malore, un guasto, il tentativo di evitare un animale. Fatto sta che il giovane è stato estratto dall’abitacolo in condizioni gravissime.

I sanitari del 118 lo hanno portato cn l’elicottero al pronto soccorso del Cto, ma l’uomo ha cessato di vivere poche ore dopo, proprio il giorno di Natale. Le indagini sono state affidate ai carabinieri che hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente: non sono comunque state coinvolte altre vetture.

Foto d’archivio

