Incendio in azienda a Vercelli: i vigili del fuoco al lavoro.

Incendio in azienda

Fiamme in un’azienda dell’area industriale di Vercelli. Poco dopo le 14 di lunedì 2 agosto i vigili del fuoco, con tre squadre del Comando di Vercelli, sono intervenuti per un incendio che ha visto coinvolta una torre di raffreddamento. Le operazioni di spegnimento si sono concluse da poco e non si segnalano feriti o intossicati.