Incidente in montagna fatale a Paco Gentilucci.

Sabato è morto Francesco Paco Gentilucci, trailrunner, scalatore e appassionato in montagna di 34 anni.Gentilucci insieme a un amico si trovava alla falesia di Pioraco, in Provincia di Macerata, quando durante la discesa è caduto. Aveva tanti amici anche in Piemonte.