Luigi Bobba precipita per 50 metri sul ghiacciaio lungo la pista alla Margherita. L’uomo politico racconta la sua brutta avventura dal letto dell’ospedale.

Un pauroso volo su ghiacciaio appena partito dal rifugio Gnifetti, diretto verso la Capanna Margherita. Racconta la sua brutta avventura da un letto di ospedale Luigi Bobba, politico vercellese ben noto anche in Valsesia, ex presidente Acli ed ex sottosegretario al lavoro.

Il suo racconto

La disavventura la racconta lui stesso con un lungo post sul profilo Facebook. «Ho atteso 48 ore prima di scrivere qualche pensiero sulla caduta che mi è capitata sul ghiacciaio del Gastelet a pochi passi dal rifugio Gnifetti situato a 3647 metri, base di partenza per la Capanna Margherita, il più alto rifugio d’Europa. Volevo vedere la ristrutturazione della Margherita completata proprio in questo agosto a 40 anni dall’ultimo intervento…

L’incidente sul ghiacciaio

E invece lì sul ghiacciaio del Gastelet l’imponderabile o la distrazione mi hanno fatto scivolare sul ripido ghiacciaio ormai pieno di detriti per via dello scioglimento. Eravamo saliti fin lì ridendo e scherzando con Mariachiara, Fabrizio e Carlo salendo le roccette prima del ghiacciaio. Felici di poter fare questa ascensione. E invece, manco fossi un principiante e non uno che è salito da quando avevo 20 anni su tutte le nostre belle montagne, sono scivolato per più di 50 metri in un tratto esposto ma non particolarmente difficile».

L’intervento dei soccorritori

Le guide sono subito scese dal rifugio e hanno chiamato l’elicottero e gli operatori del Soccorso alpino. In breve, Bobba è stato trasferito in sicurezza al reparto di medicina di urgenza dell’ospedale di Aosta.

