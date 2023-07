Meccanico 58enne ucciso in officina dal motore di un’auto. Il blocco si è staccato mentre l’auto era sul ponte, colpendo l’uomo alla testa.

Meccanico 58enne ucciso in officina dal motore di un’auto

E’ morto a 58 anni colpito alla testa dal motore di un’auto. Una disgrazia assurda accaduta nella giornata di ieri, mercoledì 13 luglio, in un’autofficina di Torino intorno all’ora di pranzo.

L’uomo, Angelo Devito, era al lavoro per sistemare qualche guasto a un’autovettura. Per operarare meglio, aveva issato il mezzo sul ponte, così da poter lavorare da sotto. Improvvisamente però tutto il blocco motore dell’auto si è staccato, colpendo l’uomo alla testa. I colleghi hanno riferito di aver sentito un tonfo terribile.

Ucciso sul colpo

Per Angelo Devito non c’è stato nulla da fare. Il opesante blocco metallico lo ha centrato in pieno, uccidendolo sul colpo. Sul posto sono arriavti gli operatori del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 58enne.

Data la natura dell’accaduto e le circostanze in cui si è verificato, le autorità competenti sono state prontamente informate dell’incidente. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che hanno iniziato ad esaminare attentamente la scena per cercare di comprendere cosa sia realmente accaduto. Parallelamente, gli ispettori dello Spresal dell’Asl Torino, specializzati nella sicurezza sul lavoro, sono giunti sul posto per valutare se l’evento potesse rientrare nella sfera di un incidente lavorativo.

L’uomo abitava nei pressi dell’officina.

Foto d’archivio

