Muore a 23anni nello scontro: il commosso ricordo del papà. “Ha lasciato questo mondo, per una nuova dimensione dove spero completerà i suoi sogni”

Due morti in un incidente avvenuto sabato nella zona di Leinì: hanno perso la vita un uomo di 52 anni, Angelo Torchia, e una ragazza di 23, Denise Puglia. Come riportano i colleghi de IlCanavese, il padre di quest’ultima ha voluto pubblicare un commovente post sul suo profilo Facebook.

Il ricordo

“Ha lasciato questo mondo, per una nuova dimensione dove spero completerà i suoi sogni, interrotti quasi in fase di arrivo sulla terra, un fiore di 23 anni, una ragazza che aveva vissuto gli ultimi suoi tre anni tra le otto ore di lavoro diurne e parte della notte per preparasi agli esami della facoltà. Quella strada, quell’auto che è piombata addosso a te, non ci hanno però separati; continueremo a pensarci, a discutere animatamente e, farci gli scherzi anche se in altre dimensioni, cara mia piccola Denise”.