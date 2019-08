Pedofilo di Stresa non risponde alle domande del giudice

Pedofilo di Stresa fa scena muta davanti al Gip.

Ha suscitato clamore l’arresto avvenuto sabato a Stresa di un pedofilo. L’uomo era stato trovato con una bambina di 11 anni mentre stava compiendo atti osceni. I militari hanno visto l’auto procedere a zig-zag e l’hanno fermata, dentro l’orco con una bimba che inizialmente ha detto di essere sua figlia. Ma i caabinieri ci hanno messo poco a identificare l’uomo, un pedofilo già condannato. A casa sua è stato trovato materiale pedopornografico. I carabinieri hanno arrestato anche la madre della piccola , una 45enne di Torino. Per lei l’accusa è di induzione alla prostituzione. L’altro giorno davanti al gip i due sono comparsi per la convalida dell’arresto. I due hanno fatto scena muta. Si sa che la donna era ospite nella casa dell’amico pedofilo con due dei quattro figli. Lui invece era stato arrestato per pedofilia, condannato e aveva finito di scontare la pena nel 2015.