Pedopornografia in Piemonte, operazioni della Polizia postale di Torino

Pedopornografia in Piemonte, operazione della polizia postale.

Pedopornografia in Piemonte

Nei giorni scorsi la Polizia Postale, con il coordinamento della Procura di Torino, ha individuato una rete di pedofili italiani che su una nota piattaforma di messaggistica scambiavano materiale pedopornografico.

Eseguite 50 perquisizioni e arresti in 15 regioni per detenzione, diffusione, e in alcuni casi di produzione di materiale pedopornografico. Sequestrati file con immagini raccapriccianti di abusi su minori, ritraenti vere e proprie pratiche di sadismo dove le vittime erano anche neonati.

