Polizia stradale di Varallo scopre un’autofficina abusiva: sanzioni e due lavoratori in nero

Un intervento della polizia stradale di Varallo, affiancata dalla sezione polizia stradale di Vercelli, dal personale della Questura, della divisione Pas e di Arpa Piemonte, ha permesso nei giorni scorsi di individuare un’autofficina abusiva allestita in un’ex area produttiva di Vercelli. Il controllo è scattato dopo alcune segnalazioni sulla presenza di un’attività irregolare.

All’interno di un magazzino dismesso gli agenti hanno trovato un’officina perfettamente attrezzata, con ponte sollevatore, banchi da lavoro, utensili professionali e diverse automobili in riparazione. Una struttura organizzata che operava senza le autorizzazioni previste dalla normativa.

Scattano sanzioni e segnalazioni

Durante l’ispezione sono state identificate tre persone impegnate nelle riparazioni. Il presunto titolare è stato sanzionato per esercizio abusivo dell’attività di autoriparatore e per violazioni alla normativa ambientale, legate alla mancata gestione e tracciabilità dei rifiuti prodotti dall’officina.

Gli agenti hanno inoltre imposto la regolarizzazione dello smaltimento dei rifiuti presenti nel locale. Le verifiche hanno evidenziato ulteriori irregolarità, confermando un’attività svolta al di fuori delle disposizioni previste dalla legge.

Due lavoratori in nero e tutela della sicurezza

I controlli hanno accertato anche la presenza di due operai impiegati senza contratto di lavoro. La loro posizione è stata segnalata all’Ispettorato del lavoro, che ha successivamente adottato i provvedimenti di competenza nei confronti dei responsabili.

L’operazione mette in evidenza il ruolo della polizia stradale di Varallo nei controlli amministrativi finalizzati a garantire officine sicure e conformi alle norme. Verifiche di questo tipo contribuiscono a tutelare gli automobilisti, il rispetto dell’ambiente e la sicurezza della collettività, contrastando attività abusive che operano senza i necessari requisiti.

Foto d’archivio

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