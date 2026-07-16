In lutto il calcio piemontese: muore a 49 anni l’ex portiere Gianluca Testa

Il calcio piemontese piange la scomparsa di Gianluca Testa, ex portiere e preparatore dei portieri, morto a 49 anni. La notizia si è diffusa nei giorni scorsi, suscitando profonda commozione tra società sportive, dirigenti, ex compagni e tanti giovani atleti che avevano avuto modo di conoscerlo durante la sua carriera.

Padre di Jacopo, anche lui calciatore, Testa viveva nell’Alessandrino ed era una figura molto apprezzata non solo per le qualità tecniche, ma soprattutto per quelle umane. In tanti lo ricordano come una persona disponibile, capace di trasmettere passione, entusiasmo e valori dentro e fuori dal campo.

Una vita trascorsa tra i pali

Nel corso degli anni Gianluca Testa aveva difeso i colori di numerose società del territorio, costruendosi una solida reputazione come portiere. Terminata l’attività agonistica aveva scelto di mettere la propria esperienza al servizio dei più giovani, diventando preparatore dei portieri e punto di riferimento per tanti ragazzi.

Il suo lavoro era sempre stato accompagnato da grande dedizione e spirito di squadra. Per questo motivo la sua scomparsa lascia un vuoto che va oltre il semplice aspetto sportivo, coinvolgendo un’intera comunità che lo stimava profondamente.

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Il cordoglio di società e amici

Nelle ore successive alla notizia sono stati numerosi i messaggi di vicinanza alla famiglia. Società sportive, dirigenti, ex calciatori e amici hanno voluto ricordare Gianluca Testa con parole di affetto, sottolineandone la generosità e la capacità di creare rapporti autentici con chiunque lo incontrasse.

Questo il messaggio della società in cui aveva lavorato come preparatore: «Il Castellazzo Calcio si unisce al dolore per la scomparsa di Gianluca, nostro compaesano, amico e grande appassionato dei colori biancoverdi. Lascia il ricordo di una persona sincera, sempre legata alla nostra comunità e alla nostra società».

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