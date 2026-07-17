Serravalle si stringe nel ricordo di Diego Guglielmina: l’ultimo saluto commuove il paese

La scorsa settimana la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Serravalle ha ospitato i funerali di Diego Guglielmina, scomparso a soli 47 anni. Amici, conoscenti e cittadini hanno partecipato alla celebrazione religiosa per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio, conclusosi con la tumulazione nel cimitero di Bornate.

La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione in paese, dove Diego era una figura conosciuta da molti. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto in una comunità che, nelle ultime ore, ha voluto stringersi attorno ai familiari con numerosi messaggi di vicinanza, affetto e partecipazione.

Un volto conosciuto da tanti

Diego Guglielmina era una persona che difficilmente passava inosservata. Abituato a vivere il paese e a frequentarne le vie, aveva costruito negli anni una fitta rete di rapporti umani, fatta di incontri quotidiani, amicizie e conoscenze che oggi emergono con forza nei ricordi di chi lo ha incrociato lungo il proprio cammino.

La sua esistenza è stata segnata anche da momenti difficili, ma chi lo ha conosciuto ha scelto di ricordarne soprattutto il lato umano. Sui social network sono comparsi numerosi messaggi di cordoglio, nei quali amici e conoscenti hanno condiviso pensieri, ricordi e parole di affetto, testimonianza del legame che Diego aveva saputo creare con tante persone.

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«Ricordatemi così»

Sulla sua epigrafe campeggia una frase breve ma carica di significato: «Ricordatemi così». Poche parole che rappresentano un invito semplice e diretto a custodire nella memoria il suo volto, i momenti condivisi e le relazioni costruite nel corso degli anni.

La celebrazione è stata un momento di intenso raccoglimento. Al termine della funzione religiosa, il corteo funebre ha accompagnato Diego Guglielmina fino al cimitero di Bornate, dove ora riposa. Un ultimo saluto partecipato e silenzioso, nel quale la comunità di Serravalle ha voluto esprimere tutta la propria vicinanza alla famiglia e conservare il ricordo di un concittadino che, nel bene e nel male, ha lasciato un segno nella vita di molte persone.

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