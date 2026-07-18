«Ho perso il sentiero»: l’ultimo sms prima della tragedia in montagna

Una donna è morta l’altro giorno durante un’escursione sulle montagne di Groscavallo, nelle Valli di Lanzo, in provincia di Torino. A far scattare le ricerche è stato l’ultimo messaggio inviato ai familiari: «Ho perso il sentiero». Da quel momento si è messa in moto una complessa operazione di soccorso con il 118, il Soccorso alpino e l’elicottero, conclusasi purtroppo con il ritrovamento del corpo senza vita della donna.

L’ultimo messaggio che ha fatto scattare l’allarme

Poche parole, inviate con il cellulare, sono state sufficienti a far comprendere che qualcosa non stava andando per il verso giusto. «Ho perso il sentiero»: è questo l’ultimo sms ricevuto dai familiari dell’escursionista, che da quel momento non hanno più avuto sue notizie.

Non vedendola rientrare e non riuscendo più a contattarla, è stato dato l’allarme. La macchina dei soccorsi si è attivata rapidamente, mobilitando il Soccorso alpino, il personale sanitario del 118 e l’elisoccorso per perlustrare la zona indicata e ricostruire il possibile itinerario seguito dalla donna.

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Le ricerche terminate nel peggiore dei modi

Le squadre hanno battuto a lungo l’area montana fino a quando hanno individuato il corpo dell’escursionista, caduta in una zona particolarmente impervia. Per lei, purtroppo, non c’era ormai più nulla da fare e il medico intervenuto sul posto non ha potuto che constatarne il decesso.

Successivamente sono iniziate le delicate operazioni di recupero della salma, rese difficili dalla conformazione del terreno. L’intervento si è protratto per diverse ore, con il supporto dell’elicottero e dei tecnici specializzati impegnati in ambiente alpino.

Foto d’archivio

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