Portula, scooter contro auto: ferito un ragazzo

A Portula scooter contro auto: sul posto gli operatori del 118 e i carabinieri.

Scooter contro auto a Portula

Un 15enne è rimasto ferito a una gamba in un incidente stradale. L’impatto ha coinvolto un motorino Malaguti 50 e una Audi A7, condotta da un 21enne. Lo scontro è avvenuto lo scorso lunedì, 12 aprile, a Portula.

Necessario l’intervento del 118

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Trivero Valdilana per i rilievi del caso e per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza. È stato necessario chiedere l’intervento dell’ambulanza del 118 per prestare le prime cure al giovane, che lamentava un dolore alla gamba. Per fortuna le sue condizioni non sono state giudicate gravi.

Per quanto riguarda la dinamica del sinistro, è ancora al vaglio dei carabinieri arrivati per i rilievi del caso. Già qualche settimana fa, ma a Valdilana, si era registrato un incidente tra automobile e moto, anche questa condotta da un minorenne che era finito in ospedale riportando diverse ferite.

