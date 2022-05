Precipita elicottero da turismo: a bordo c’era una famiglia. Quattro persone ferite, tre delle quali ricoverate in gravissime condizioni.

Precipita elicottero da turismo: a bordo c’era una famiglia

Quattro feriti, di cui tre ricoverati in codice rosso, a seguito di un incidente di volo avvenuto nella giornata di ieri, venerdì 27 maggio, nelle campagne di Quargnento, nell’Alessandrino.

Un elicottero da turismo con una famiglia a bordo si è schiantato al suolo poco dopo il decollo. Può darsi che si sia trattato di un atterraggio di emergenza, ma in ogni caso il velivolo ha impattato violentemente il suolo.

L’arrivo dei soccorritori

A borgo del velivolo c’erano il proprietario (che lo pilotava), i due figli e la nuora. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco gli operatori del 118, che hanno ricoverato quattro persone, tre delle quali in gravissime condizioni.

In corso le indagini per stabilire le cause dell’incidente.

Foto d’archivio