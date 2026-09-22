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Prende a pugni l’ex e la minaccia: arrestato

Quando è stato fermato aveva una carabina, risultata rubata e stupefacenti. Il 37enne è stato trasferito al carcere di Ivrea

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24 secondi fa

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violenza donna
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Prende a pugni l’ex e la minaccia: arrestato. L’aggressore portato nel carcere di Ivrea.

Prende a pugni l’ex e la minaccia

Sono stati i carabinieri di Settimo Vittone a fermare un 37enne accusato di atti persecutori e detenzione di arma illegalmente.

L’allarme era stato lanciato da una donna che aveva segnalato un’aggressione.

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L’ex si età presentato nell’androne di casa e le aveva dato un pugno in volto, a seguire l’aveva minacciata di morte.

Le forze dell’ordine hanno fermato l’uomo che aveva con sé una carabina risultata rubata e 24 grammi di marijuana.

 

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