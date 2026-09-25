Prende una cesoia e colpisce al volto un uomo. E’ stato arrestato a Verbania un 43enne già con precedenti reati alle spalle.

Prende una cesoia e colpisce al volto un uomo

La dinamica è ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione la vittima, un 47enne di Verbania, è stata raggiunta dall’aggressore che aveva contratto debiti di droga. Nel giro di poco, uno scambio acceso di parole si è trasformato in un’aggressione.

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Il 43enne ha preso una cesoia da giardiniere lunga oltre 50 centrimetri e ha assalito l’altro uomo colpendolo al volto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato il malvivente e prestato soccorso alla vittima.

Quindi è scattato l’arresto.

Foto archivio

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