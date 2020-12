Quattro caprioli investiti in poche ore. Il consiglio delle forze dell’ordine è quello di mantenere una velocità moderata e l’attenzione a mille per essere pronti, nell’eventualità, a frenare in tempo .

Quattro caprioli investiti in poche ore

Come riporta Prima Biella, sono quattro in una manciata di giorni gli investimenti di animali selvatici avvenuti lungo le strade biellesi. Il consiglio delle forze dell’ordine è quello di mantenere una velocità moderata e l’attenzione a mille per essere pronti, nell’eventualità, a frenare in tempo per evitare di impattare contro l’animale.

Negli ultimi quattro casi sono stati travolti dei caprioli. Per fortuna nessuno degli automobilisti coinvolti ha riportato delle ferite anche se si sono registrati quantomeno in due casi, dei gravi danni alle carrozzerie dei mezzi.

