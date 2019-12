Ragazzi salvati in alta Valsessera dal soccorso alpino.

Alla vigilia di Natale tre giovani residente nel vercellese si sono avventurati in alta valsessera ma non erano attrezzati per la neve. Uno dei tre è scivolato in un canalone, senza essere più capace di muoversi. I tecnici del soccorso alpino sono intervenuti a blocchetto margosio.