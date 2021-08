Resta appeso per due ore con le braccia al Dente del gigante. Momenti da incubo per un alpinista 30enne: alla fine si lascia andare, vola per 30 metri ma si salva.

Resta appeso per due ore con le braccia al Dente del gigante

Una storia da far venire i brividi solo a raccontarla perché avvenuta a 4.000 metri di quota sul Dente del Gigante, nel Massiccio del Monte Bianco. Come racconta Prima Bergamo, l’alpinista Cristian Garavelli, 30 anni e di Cologno al Serio, è rimasto appeso nel vuoto per due ore con la forza delle braccia e in balia del vento. Il 30enne stava scendendo dal ghiacciaio con un compagno di cordata, poi il drammatico imprevisto:

“Ci stavamo calando in doppia corda per arrivare a fare sicura (quell’insieme di movimenti, gesti e tecniche che consentono di frenare una caduta accidentale del primo di cordata, ndr), ma in quel tratto lo spit (il tassello) è tutto spostato a sinistra. Non riuscivo ad avvicinarmi”.

I soccorsi bloccati dal maltempo

I due alpinisti, capendo il pericolo che stavano correndo, hanno anche chiamato i soccorritori, che però sono stati rallentati dal maltempo e dalle forti raffiche di vento. Cristian Garavelli ha cercato di rimanere aggrappato fino a che le forze fisiche fino a che ha potuto:

“Le ho tentate tutte, ma proprio tutte. Mi sono tirato su con le braccia, avevo il machard, un nodo autobloccante, ma poi non ha più retto. Mi sono tenuto con tutta la forza che avevo nelle braccia, ho tirato fuori dallo zaino la piccozza per fissarla in parete. Il mio compagno di cordata non mi poteva aiutare, mi sentivo svenire”.

La drammatica decisione

Dopo due ore, l’alpinista 30enne, sfinito dalla fatica, si è lasciato andare, cadendo per 30 metri e convinto di morire. Il suo ultimo pensiero, ha raccontato, era andato alla moglie e al cane. In quel momento, tuttavia, è avvenuto il miracolo: i soccorritori lo hanno trovato privo di sensi tra le rocce, ferito ma vivo, e lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale. Ha riportato diversi traumi, ora è fuori pericolo.