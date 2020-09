Ristorante valsesiano con quattro lavoratori irregolari: attività sospesa. Provvedimento scattato durante i controlli sulle normative anti-Covid.

Ristorante valsesiano con quattro lavoratori irregolari: attività sospesa

Nell’ambito dei controlli per accertare se le aziende rispettano le normative anti-Covid, a un ristorante della Valsesia i carabinieri hanno notificato la sospensione dell’attività per violazione delle normative sul lavoro. Su otto lavoratori presenti, quattro risultavano infatti irregolari. La sospensione scatta automaticamente se il lavoro irregolare supera del 20 per cento la forza lavoro complessiva. Un paio di anni fa una serie di controlli dell’Ispettorato aveva individuato in Valsesia quattro ristoranti con lavoratori in nero.

Si riapre con la regolarizzazione

Il ristorante ha poi potuto riprendere la propria attività dopo aver regolarizzato le posizioni dei quattro soggetti in questione. I carabinieri hanno attuato lo stesso provvedimento anche nei confronti di un’attività commerciale di Gattinara nella quale su tre dipendenti due sono risultati impiegati in “nero”.

