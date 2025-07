L’impiego delle cabine doccia multifunzione nella propria routine di relax

La doccia, come sappiamo, rappresenta un elemento essenziale della nostra giornata: non soltanto, infatti, assolve alle sue funzioni di pulizia e igiene in maniera naturalmente completa, ma ha anche una funzione rigenerante e defaticante, immergendoci in un momento di puro relax e calma interiore.

Esistono, però box e cabine doccia multifunzione che sono capaci di garantire ulteriori effetti benefici, come un rilassamento totale dei muscoli, una riduzione importante dello stress e un maggiore equilibrio sul proprio stato emotivo. Ciò è possibile grazie ad accessori importanti come i getti di idromassaggio, i diffusori di aromi, luci LED e ricevitori Bluetooth con cui riprodurre musica o suoni rilassanti durante la propria sessione di riposo e lavaggio in doccia.

Attraverso le cabine doccia multifunzione, insomma, è possibile approfondire i molteplici significati della parola “relax”, andando incontro a risultati qualitativamente simili a quelli che potremmo avere in una SPA, o magari alle terme. Non solo, il tutto risulta anche estremamente comodo, complice il fatto che le cabine doccia multifunzione non differiscono in quanto a dimensioni e spazio occupato dai normali box doccia che tutti noi possediamo. Infatti, anche per le cabine doccia multifunzione possiamo avere soluzioni monoposto o magari con postazione doppia, oltre a tutte le forme che meglio si incastrerebbero con le esigenze architettoniche e di design dei nostri bagni. Se siete interessati ad approfondire le vostre conoscenze sul mondo delle cabine doccia multifunzione, il consiglio è sempre quello di rivolgervi a store specializzati e diretti da esperti del settore, come ad esempio RubinetteriaShop.

Le tipologie di cabine doccia multifunzione

Le cabine doccia multifunzione si differenziano in tre principali tecnologie: quelle standard, quelle idromassaggio, e infine le Hammam.

Partiamo da un importante presupposto: tutti e tre i tipi hanno per lo più accessori in comune, come per esempio la connessione Bluetooth e gli speaker integrati, o anche le luci LED multicolore o i soffioni effetto pioggia con temperatura regolabile alla massima precisione. Ciò che cambia, però, è la presenza (o meno) di specifiche tipologie di accessori, tipicamente utilizzati in specifici tipi di terapia benefica.

Per esempio, come lecito aspettarsi le cabine doccia idromassaggio differiscono dalle standard proprio per la presenza di getti idromassaggio che coinvolgono diverse parti del corpo, da quella frontale al collo, comprese poi schiena e spalle. Su ogni altro aspetto, invece, sono pressoché identiche. Le cabine doccia Hammam, invece, sono particolarmente interessanti poiché riprendono la tradizione mediorientale del bagno turco, ovverosia l’ormai diffuso e apprezzatissimo bagno di vapore caldo. In questa speciale tipologia di cabine doccia, infatti, troviamo il pacchetto completo di accessori che abbiamo citato poc’anzi, come le luci LED suggestive, gli speaker Bluetooth, e i getti idromassaggio, ma con l’aggiunta di diffusori di aromi e di vapori, attraverso cui beneficiare dei rigeneranti effetti dell’aromaterapia. Come lecito aspettarsi, dunque, le docce Hammam si concentrano quasi completamente sul restituire un’esperienza da SPA, in cui il lavarsi diventa solo un atto marginale a fronte dell’amore che possiamo regalare a noi stessi attraverso i molteplici trattamenti disponibili. Importante, poi, sarà sottolineare il fatto che le cabine doccia Hammam basano il loro funzionamento soprattutto sulla diffusione di umidità e sul continuo gioco di temperature che è possibile replicare con i precisissimi miscelatori presenti, così da replicare in maniera precisissima gli effetti benefici e rilassanti del bagno turco.

Terapie ed effetti benefici delle cabine doccia multifunzione

Quando si parla di cabine doccia multifunzione, non si fa riferimento solo ed esclusivamente a lussuosi box in cui è possibile trovare qualsivoglia accessorio. Tutt’altro: si parla infatti di vere e proprie oasi di benessere in casa nostra, studiate appositamente dai grandi brand del settore per offrire tutti i benefici delle terapie rilassanti e rigeneranti più diffuse, quali la già citata aromaterapia, la cromoterapia e l’idroterapia. Attraverso di esse, il corpo viene sapientemente stimolato in tutti i suoi sensi: dall’olfatto, grazie ai diffusori di aromi, alla vista, grazie agli intriganti effetti delle luci LED, passando per l’udito con musica e suoni naturali rilassanti. Il tatto, poi, beneficerà della potenza controllata dei getti idromassaggio, del potere ritonificante del vapore e del continuo e della possibilità di un progressivo passaggio tra temperature dell’acqua diverse, studiate appositamente per garantire al tempo stesso riposo, relax e un sempre maggiore ripristino delle energie fisiche e mentali.

