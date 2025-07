Scontro in frazione Rozzo, giovane motociclista finisce all’ospedale. Borgosesia, l’impatto con un furgone che stava svoltando in una stradina.

Con la moto finisce contro un’auto: nei giorni scorsi un giovane borgosesiano ha dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso dell’ospedale cittadino. Non è comunque grave, se l’è cavata con qualche escoriazione.

L’incidente che ha coinvolto il giovane motociclista è accaduto nel primo pomeriggio sulla strada che collega Borgosesia a Rozzo. Il ragazzo scendeva in sella a una moto 125 verso il centro, mentre un furgone (con due persone a bordo) svoltava in una stradina laterale in regione Tamarone dietro il complesso dell’ex Samit.

Lo scontro sul fianco del veicolo

In frenata, il giovane è finito sull’asfalto andando a scontrarsi sul fianco del veicolo. Nell’impatto il ragazzo si è procurato alcune ferite ed è stato trasportato per le cure dall’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Agnona. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Borgosesia per effettuare gli accertamenti e definire la dinamica, e i vigili del fuoco di Varallo per mettere in sicurezza i mezzi.

Foto d’archivio

