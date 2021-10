Rubano legna e minacciano di morte i vigili

Rubano legna in un parco e minacciano di morte gli agenti di polizia locale: due persone sono state denunciate, mentre una terza è stata arrestata.

Rubano legna nel parco

Sono stati sorpresi a rubare legna nel Parco naturale della Valle del Ticino. Uno di loro ha inoltre minacciato di morte gli agenti di polizia locale di Trecate, intervenuti sul posto. Protagonisti della vicenda tre persone di origine rumena. All’arrivo della polizia locale, gli uomini stavano tagliando e caricando su un furgone alcune piante di proprietà altrui.

Le minacce

Mentre gli agenti provvedevano a recuperare il legname e le motoseghe, uno dei tre li ha minacciati di morte nel tentativo di impedire loro l’accesso al furgone. L’uomo è stato quindi arrestato per rapina impropria e condotto in carcere a Novara. Gli altri due sono invece stati denunciati in stato di libertà per furto. Le motoseghe sono state sequestrate.