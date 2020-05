Schianto frontale tra moto e scooter: due morti. Nuova tragedia sulle due ruote: sconcerto per una giovane coppia che viaggiava insieme su una Yamaha R1.

In Valsesia è ancora forte l’eco della tragedia di domenica sulla Cremosina. E già il Piemonte piange altre vittime appassionate di due ruote: nel pomeriggio di oggi, sabato 30 maggio, un terribile incidente è avvenuto sulla statale SP 24 del Monginevro, all’altezza della frazione Gravere al confine con Susa. Come riporta Prima Torino, si sono scontrate frontalmente una una moto e uno scooter. Dalle prime ricostruzioni, sembra che lo scooter si sia scontrato in discesa con la moto, che stava salendo. La coppia di centauri in sella alla moto Yamaha R1 purtroppo però non ce l’ha fatta. I soccorritori del 118 hanno provato a rianimare la donna di 38 anni e l’uomo di 41 anni, ma il medico ha constatato il decesso poco dopo.

Foto d’archivio

