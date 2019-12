Si sdraia sui binari: 15enne salvato dai carabinieri

Si sdraia sui binari dopo una lite con la fidanzata: momenti di paura a Verolengo, in provincia di Torino.

Si sdraia sui binari

Aveva litigato con la fidanzata: da lì la decisione di sdraiarsi sui binari e lasciarsi travolgere dal primo treno di passaggio sulla linea Chivasso – Casale Monferrato. Tragedia sventata per un soffio a Verolengo, in provincia di Torino. Lo racconta La Nuova Periferia. Ad avvisare i carabinieri è stato un amico del giovane, che ha spiegato di non essere riuscito a convincere l’amico ad allontanarsi dai binari.

I soccorsi

Sono quindi intervenuti i militari, che hanno lanciato l’allarme chiedendo di bloccare tutti i treni in transito. Intanto, sono scattate le ricerche del giovane. Il 15enne è stato rintracciato nei pressi di un passaggio a livello, fuori di sé. I carabinieri sono riusciti ad allontanarlo per poi tranquillizzarlo e affidarlo alle cure degli operatori sanitari del 118.