Tira il freno del treno e poi morde un carabiniere

Momenti di follia l’altro giorno in stazione a Vercelli. Tre giovani di origini marocchine erano saliti sul treno per Milano ma, per motivi ancora da chiarire, continuavano a tirare il freno di emergenza, impedendo così al convoglio di partire. E’ intervenuto il capotreno: ma i tre, che erano pure senza biglietto, hanno rifiutato di dare i loro documenti per l’identificazione. Sono quindi arrivati i carabinieri, e uno dei tre ha aggredito uno dei militari, prendendoli a pugni e morsi.

Il carabiniere morsicato a Vercelli è finito al pronto soccorso con dieci giorni di prognosi, il giovane (un 23enne già noto alle forze dell’ordine) è stato arrestato con le accuse di lesioni a pubblico ufficiale, violenza e interruzione di pubblico servizio.

