Travolge il posto di blocco e fugge nei boschi: arrestato. E’ fuggito ad altissima velocità per poi schiantarsi tra i boschi nel Vco. Protagonista della vicenda è un 25enne.

Travolge il posto di blocco e fugge nei boschi

E’ stata un’ evasione cinematografica quella che ha coinvolto un uomo l’altra sera. Ha inizialmente forzato il posto di blocco della polizia nel Canton Vallese e poi è fuggito sulla statale del Sempione. Guardia di finanza e polizia di frontiera hanno quindi predisposto una barriera di contenimento per fermare l’automobilista.

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Corsa tra gli alberi

Lui ha ignorato l’alt e ha travolto le bande chiodate. Ironia della sorte, la foratura dei pneumatici non lo han fermato immediatamente. E ha proseguito ancora per un tratto. Dopodichè l’uomo ha lasciato il mezzo e ha iniziato a correre nei boschi. Nel giro di poco è stato fermato.

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