AttualitàBorgosesia e dintorni
Borgosesia fuga di gas: intervengono i pompieri
Intervento ieri mattina in viale Varallo nei pressi dell’ex Corona.
Borgosesia fuga di gas: intervengono i pompieri. Ieri, sabato 19 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in viale Varallo.
Borgosesia fuga di gas
La dinamica è ancora da chiarire. Un forte odore di gas deve aver allarmato passanti e residenti al punto di richiedere l’intervento dei soccorsi.
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Ieri quindi un gruppo di Vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza dell’area all’ingresso di una delle arterie di Borgosesia.
L’operazione è stata fatta all’incirca nei pressi dell’ex Corona.
Non si sono verificati danni a persone o immobili.
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