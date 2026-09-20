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Borgosesia fuga di gas: intervengono i pompieri

Intervento ieri mattina in viale Varallo nei pressi dell’ex Corona.

Pubblicato

21 minuti fa

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Borgosesia fuga di gas: intervengono i pompieri. Ieri, sabato 19 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in viale Varallo.

Borgosesia fuga di gas

La dinamica è ancora da chiarire. Un forte odore di gas deve aver allarmato passanti e residenti al punto di richiedere l’intervento dei soccorsi.
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Ieri quindi un gruppo di Vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza dell’area all’ingresso di una delle arterie di Borgosesia.

L’operazione è stata fatta all’incirca nei pressi dell’ex Corona.

Non si sono verificati danni a persone o immobili.

 

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