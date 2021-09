Trenta coltellate all’amica, poi ingerisce topicida: entrambi sopravvissuti. Dramma nella serata di venerdì 24 settembre, a Caluso. Al culmine di una lite, un 23enne ha sferrato ben trenta coltellate contro la compagna di 21 anni, poi ha cercato di togliersi la vita ingerendo un topicida.

Trenta coltellate all’amica

Come riporta Prima Torino la ragazza per fortuna non è stata colpita in punti vitali e si trova ricoverata in gravi condizioni, ma anche l’aggressore alla non è riuscito portare a termine il suo intento suicida. Tentato omicidio. Queste le pesantissime accuse di cui deve rispondere Kevin O., classe 1998, residente a Barcellona Pozzo di Gotto, in Sicilia, ora ricoverato in prognosi riservata in ospedale a Chivasso.

Notte di paura a Caluso

L’allarme è scattato intorno alle 21.30 di venerdì 24 settembre, quando sentendo le disperate grida d’aiuto della ragazza alcuni vicini hanno allertato il 112. Sul posto, in via Martiri a Caluso, sono subito intervenuti i carabinieri della Compagnia di Chivasso (da Montanaro e Caluso) e un’ambulanza del 118. La ragazza era in un lago di sangue, il suo carnefice, dopo aver ingerito topicida (probabilmente comprato nel pomeriggio) e candeggina stava scrivendo una lettera con le motivazioni del gesto.

In Piemonte da due giorni

Secondo una prima ricostruzione pare che Kevin (che conosceva la giovane da anni) fosse arrivato in Piemonte da un paio di giorni, e che proprio venerdì avrebbe dovuto prendere un aereo per tornare in Sicilia. Poi, qualcosa nella sua mente è scattato trasformandolo da incensurato in aspirante omicida. Il suo piano era quello di uccidere la ragazza e poi suicidarsi.

