Ubriaco in mezzo a una rotonda sulla SP142 rischia di farsi investire

Ubriaco in mezzo a una rotonda sulla provinciale che collega Cossato ad Arona. L’uomo non riusciva a stare in piedi ed è stato soccorso dai carabinieri.

Ubriaco in mezzo a una rotonda sulla SP142

Intervento dei carabinieri di Cossato sulla SP142 ieri, sabato 15 maggio, per soccorre un uomo completamente ubriaco. Lo riportano i colleghi di La provincia di Biella. Incautamente, infatti, questo si trovava in mezzo a una rotonda senza riuscire a stare in piedi, rischiando, quindi, di finire investito da qualche macchina di passaggio.

Scortato fino in ospedale

Soccorso dai militari e dal personale del 118 sopraggiunto nel frattempo l’uomo è stato portato al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. La pattuglia dei carabinieri ha scortato l’ambulanza fino all’ospedale cittadino per accertarsi, visto il forte stato di agitazione dell’uomo, che non creasse problemi ai sanitari.

Alle fine gli operanti hanno comunicato che l’uomo non ha creato nessun tipo di problema una volta in pronto soccorso.

Immagine di repertorio.