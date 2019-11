Uccide fratello e scappa. Caccia all’uomo anche in Valsesia

Uccide fratello e scappa. Caccia all’uomo nel Novarese e dintorni, bassa Valsesia compresa. Un 40enne ha mirato al petto e ha fatto fuoco: setacciato il territorio.

Uccide fratello e scappa. Caccia all’uomo nel Novarese

Ha sparato al fratello in petto, uccidendolo. Omicidio familiare intorno alle 13 di oggi, sabato 2 novembre, a Trecate in via Plinio. Come riferiscono i colleghi di NovaraNetweek, un 40enne, Rosario Saporito, avrebbe ucciso il fratello Daniele, di 4 anni più giovane, per poi scappare in auto. Sono intervenuti che stanno ancora cercando il presunto omicida. Tutto da chiarire il quadro in cui è maturato il delitto, le cause e la dinamica: le indagini sono affidate al militari dell’Arma. Nella casa vivevano i due e anche la loro madre.

Estese le ricerche in tutta la zona

Le ricerche del presunto assassino in fuga, che sarebbe armato, si sono estese anche nei territori di competenza delle province limitrofe a quella di Novara, compresa la bassa Valsesia, estendendosi tra Piemonte e Lombardia. Allertati tutti i centri della forze dell’ordine. Sul luogo del delitto indagini della scientifica in corso.